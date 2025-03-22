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Михеев забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом»

Форвард «Чикаго» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:4).  В активе 30-летнего россиянина стало 27 (16+11) очков в 68 играх в текущем сезоне при полезности плюс 1.

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