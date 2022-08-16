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Армия России сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й бригады ВСУ под Артемовском в Донбассе уничтожила свыше 50 военных

Армия России сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й бригады ВСУ под Артемовском в Донбассе уничтожила свыше 50 военных

Российская армия сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й бригады Вооруженных сил Украины под городом Артемовском в Донбассе ликвидировала свыше 50 военных.

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