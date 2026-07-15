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Царьград

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Минфин США ввел санкции против двух русских и компании из Москвы

Минфин США ввел санкции против двух русских и компании из Москвы

Минфин США внес двух русских и московскую компанию "Авратэк" в санкционные списки за связи с КСИР. Под санкции также попали гражданин Ирана Бехруз Намази и итальянец Дуниа Эттаиб, а также две компании из Ирана и Нигерии.

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