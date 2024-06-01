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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Золотая пуля для самоубийства – Голос Мордора

Золотая пуля для самоубийства – Голос Мордора

Говорили же, что последствия попыток воровства российских активов будут непременно и они не заставили себя ждать – Индия вернула из хранилищ Великобритании сто метрических тонн золота Источник фото: priazovstep.

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Комментарии
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Eduard
А почему это происходит? Лет 100 назад какая-то страна обьявила войну другой и всё! Сразу воровать перестанут!
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9 час.
Eduard
Меня вообще всегда веселило:&quot;Как это отправлять или вкладывать деньги в США или Швейцарию,что деньги здесь не нужны,люди зарплатой довольны? &quot; На миллиарды что в Америку вкладывали,по рфшорам прятали зарплаты могли быть в России,как в Швейцарии&quot;!
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9 час.
Eduard
А ещё истребовать из музеев Запада украденые экспонаты,они тоже не из картона сделаны!
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9 час.

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