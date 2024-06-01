Золотая пуля для самоубийства – Голос Мордора

Eduard А почему это происходит? Лет 100 назад какая-то страна обьявила войну другой и всё! Сразу воровать перестанут!

Eduard Меня вообще всегда веселило:"Как это отправлять или вкладывать деньги в США или Швейцарию,что деньги здесь не нужны,люди зарплатой довольны? " На миллиарды что в Америку вкладывали,по рфшорам прятали зарплаты могли быть в России,как в Швейцарии"!