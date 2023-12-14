Какой церковный праздник отмечают православные 15 декабря 2023 года Алла БуроваВ нынешнюю пятницу, 15 декабря 2023 года, в календаре Русской Православной Церкви отмечен как день памяти ветхозаветного пророка Аввакума.
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