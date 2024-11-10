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Мастеркова спасла подругу от рака: «У нее под грудью комок смерти был. Ей сделали уникальную операцию»

Мастеркова спасла подругу от рака: «У нее под грудью комок смерти был. Ей сделали уникальную операцию»

Светлана Мастеркова первой узнала, что ее подруга — режиссер Ольга Ушакова — больна раком. Спортсменка не только помогла близкому человеку справиться с недугом, но и решительно взялась за ее восстановление.

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