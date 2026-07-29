Сотрудниками МВД России и ФСБ России пресечена масштабная схема вовлечения молодёжи в диверсионно террористическую деятельность с использованием чат бота в популярном мессенджере

Оперативниками МВД России и ФСБ России совместно с сотрудниками СК России выявлены многочисленные факты использования спецслужбами Украины сервиса знакомств в одном из мессенджеров для вовлечения граждан Российской Федерации в диверсионно террористическую деятельность.