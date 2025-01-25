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Дмитрий Стешин: Рубрика "в голове не укладывается"

Дмитрий Стешин: Рубрика "в голове не укладывается"

Рубрика "в голове не укладывается". Как хохлам дали р.бать завод микроэлектроники "Кремний Эл". Его только восстановили после прошлого налета дронов, и вот опять, кто бы мог подумать?"Как сообщают на предприятии, его работа приостановлена.

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