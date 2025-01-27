В Муравленко прорвало трубопровод тепловой сети

В Муравленко около 04:00 утра в понедельник, 27 января, прорвало трубопровод теплосети. Из-за аварии были занижены параметры по отоплению и горячему водоснабжению в двух микрорайонах, сообщила глава города Елена Молдован.
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