🚧 В Симферополе 3 августа ограничат движение на двух улицах В связи с проведением ремонтных работ с 13:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках: • ул.
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🚧 В Симферополе 3 августа ограничат движение на двух улицах В связи с проведением ремонтных работ с 13:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках: • ул.