Трамп заключил соглашение с Тайванем по газу с Аляски на сумму до $80 млрд

Тайвань взял обязательства закупить сжиженный природный газ (СПГ) с Аляски на сумму до 80 миллиардов долларов в течение 20 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
- Артур Гарибян воз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым