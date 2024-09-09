Россия объявила в розыск двух известных членов РДК. Стал нацистом в 13 лет

Сообщников актера из «Глухаря» по РДК объявили в международный розыскКирилл КанахинНТВ Россия заочно арестовала и объявила в международный розыск двух участников РДК*, один из которых — глава штаба движения, а второй — известный националист.
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