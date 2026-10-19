«Мигранты захватили Францию. Нужно срочно закрыть границы!», заявил президент США Дональд Трамп. Президент США призвал французские власти немедленно закрыть границы на фоне массовых бунтов.
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