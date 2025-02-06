Был Жан — стала Брижит: опубликовано скандальное расследование о первой «леди» Франции

Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть своего расследования, в котором утверждается, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон на самом деле является её родным братом Жаном-Мишелем Тронье, присвоившим её личность.
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