Был Жан — стала Брижит: опубликовано скандальное расследование о первой «леди» Франции

Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть своего расследования, в котором утверждается, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон на самом деле является её родным братом Жаном-Мишелем Тронье, присвоившим её личность.