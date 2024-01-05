По меньшей мере 24 человека пострадали в столкновении поездов в Нью-Йорке

По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции журналистам зампомощника главы пожарной службы города Иэн Свордс.
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