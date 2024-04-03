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Бухгалтеры муниципального предприятия завысили себе зарплаты на 3,6 миллиона

Бухгалтеры муниципального предприятия завысили себе зарплаты на 3,6 миллиона

В Новосибирской области под суд за мошенничество пойдут главбух и бухгалтер предприятия ЖКХ. Бухгалтеры муниципального предприятия, работающего в сфере ЖКХ в Купинском районе, завысили себе зарплату и за три года получили 3,6 миллиона рублей.

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