Бухгалтеры муниципального предприятия завысили себе зарплаты на 3,6 миллиона

В Новосибирской области под суд за мошенничество пойдут главбух и бухгалтер предприятия ЖКХ. Бухгалтеры муниципального предприятия, работающего в сфере ЖКХ в Купинском районе, завысили себе зарплату и за три года получили 3,6 миллиона рублей.
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