Monica Dutton may be gone from Marshals, but her story still shapes Kayce's future. Showrunner Spencer Hudnut has addressed a possible return for the character.
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