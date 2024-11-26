Тим Роббинс: “Качественный фильм всегда остаётся с нами надолго – несмотря н...

Тим Роббинс: “Качественный фильм всегда остаётся с нами надолго – несмотря на его кассовые сборы”У Тима Роббинса состоялось интервью с изданием The Guardian, в котором актер поделился своими мыслями касательно нынешнего состояния киноиндустрии.