Рейтинг ATP. Медведев впервые завершил год в топ-2, Рублев – в топ-5, Карацев – в топ-20

После итогового турнира 20-летний Янник Синнер, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.

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