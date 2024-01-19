Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рейтинг крупнейших банков Индии показывает худшую неделю с сентября

Рейтинг крупнейших банков Индии показывает худшую неделю с сентября. Обвал акций индийских банков на 21 млрд долларов в этот четверг, 18 января, сигнализирует о том, что период расцвета, возможно, закончился, предупреждает Bloomberg.

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