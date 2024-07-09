На скандально известной стройплощадке по улице Пригородной вновь появились рабочие и техника, но в этот раз по согласованию с силовиками.
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На скандально известной стройплощадке по улице Пригородной вновь появились рабочие и техника, но в этот раз по согласованию с силовиками.