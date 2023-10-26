В Самаре операторы пассажирских перевозок пожаловались на дефицит кадров

Сферу пассажирских перевозок продолжают сотрясать, но уже со стороны самих перевозчиков.Так, компании, которые занимаются перевозкой пассажиров на общественном транспорте сетуют на то, что у них не хватает сотрудников.
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