Экономист: доллар может вернуться к уровню 80 рублей в ближайшее время

Недавнее ослабление рубля связано с краткосрочными причинами: например, с большими закупками топлива и особенностями экспортных поставок В начале августа курс рубля существенно снизился, однако это временное явление, и в ближайшее время ситуация стабилизируется, сообщил Сергей Коныгин, старший экономист Инвестбанка "Синара", в интервью агентству "Прайм".