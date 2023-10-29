Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

Интересная жизнь с Vera Star На фоне событий развернувшихся после оскорбительных высказываний политолога Евгения Сатановского в адрес представителей российского МИД, как-то остался незамеченным другой, не менее грандиозный скандал с участием бывшего пресс-секретаря министра культуры, представительницы либерального лагеря, журналистки Лизы Лазерсон.

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