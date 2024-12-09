Александр Иванов: "Смех был нужен и будет нужен во все периоды нашей жизни"

Публика самой читающей страны бурно реагировала на поэтические пародии Александра Иванова. Некоторые помнятся до сих пор, как, например, на строки Валентина Сидорова "Косматый облак надо мной кочует…":Зелёный травк ложится под ногами,И сам к бумаге тянется рука.
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