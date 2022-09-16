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Минобороны Израиля указало объекты в Сирии по производству оружия для Ирана

Минобороны Израиля указало объекты в Сирии по производству оружия для Ирана

Министр обороны Израиля Бенни Ганц обнародовал карту, на которой показаны сирийские предприятия по производству оружия, используемые для производства современного оружия для Тегерана и его сателлитов в регионе, 15 сентября сообщает Long War Journal.

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