AFP: посла РФ в Париже вызовут в МИД Франции после гибели французов на Украине

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник, российского посла в Париже Алексея Мешкова сегодня, в понедельник, 5 февраля, вызовут в Министерство иностранных дел Франции после гибели двух французских граждан на Украине.
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