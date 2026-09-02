«ИННОПРОМ. Индия» представит передовые российские технологии и новые направления промышленного сотрудничества в Нью-Дели

Осталась ровно неделя до открытия премьерной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября в павильоне №1 выставочного комплекса Bharat Mandapam в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС.
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