Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

372 подписчика

«ИННОПРОМ. Индия» представит передовые российские технологии и новые направления промышленного сотрудничества в Нью-Дели

«ИННОПРОМ. Индия» представит передовые российские технологии и новые направления промышленного сотрудничества в Нью-Дели

Осталась ровно неделя до открытия премьерной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября в павильоне №1 выставочного комплекса Bharat Mandapam в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым