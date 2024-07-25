Зеркальная поверхность полов: потребуется лишь добавить 1 ложку этого средства на ведро воды Юлия ЧелкановаГлицерин действительно обладает удивительными свойствами! Он способен улучшить блеск и гладкость поверхности, придавая ей зеркальный эффект.