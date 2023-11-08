100-летний жених сыграл свадьбу с невестой на 25 лет моложе в российском городе

В Нижнем Новгороде сыграли рекордную для Нижегородской области свадьбу. Брак между 100-летним женихом Отаром Дадишкилиани и Татьяной Уколовой, которая моложе его на 25 лет, зарегистрировали во вторник, 7 ноября, в городском Доме бракосочетания.
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