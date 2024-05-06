Государственные кредиторы Индии снижают ставки

Акции индийских государственных кредитных организаций упали на 3,5% в понедельник, что стало самым большим однодневным падением почти за два месяца, после того как центральный банк страны предложил кредиторам выделить больше денег для покрытия кредитов на незавершенные инфраструктурные проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)