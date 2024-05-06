Государственные кредиторы Индии снижают ставки

Акции индийских государственных кредитных организаций упали на 3,5% в понедельник, что стало самым большим однодневным падением почти за два месяца, после того как центральный банк страны предложил кредиторам выделить больше денег для покрытия кредитов на незавершенные инфраструктурные проекты.