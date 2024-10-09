Сергей Жуков рассказал правду о ссоре с Алексеем Потехиным

Жуков объяснил, почему распалась легендарная поп-группа.Бессменный лидер популярной в 2000-х группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, в каких отношениях он находится со вторым участником легендарного дуэта Алексеем Потехиным.