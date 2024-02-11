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Пригожин сказал слова поддержки в адрес Киркорова

Российскому певцу Филиппу Киркорову, а также другим артистам, присутствовавшим на скандальной “голой” вечеринке Анастасии Ивлеевой, призывает дать возможность исправиться продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.

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