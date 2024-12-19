В районе порта «Тамань» зафиксировали утечку мазута из затонувшего корабля

Завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный 19 декабря сообщил «Известиям» о продолжающейся утечке мазута из затонувшего корабля в районе порта «Тамань».
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