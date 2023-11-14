В Госдуме порекомендуют Центробанку побыстрее снизить ключевую ставку

16 ноября в парламенте планируют обсудить основные направления денежно-кредитной политики на три года В Госдуме выразили опасение, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне снизит темпы роста экономики и вызовет ухудшение финансовой устойчивости бизнеса, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии