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Хатанга претендует на статус сервисной базы Арктики: в краевом правительстве обсудили мастер-план развития

Хатанга претендует на статус сервисной базы Арктики: в краевом правительстве обсудили мастер-план развития

КРАСНОЯРСК, 10 сентября, ФедералПресс. В Правительстве Красноярского края прошло заседание под руководством Алексея Медведева, центральной темой которого стало приближающееся 400-летие села Хатанга – самого отдаленного населенного пункта региона.

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