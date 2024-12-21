В России прокомментировали атаку дронов на жилые дома в Казани

Атака беспилотников на жилые дома в Казани — это еще одно подтверждение того, что Киев наращивает эскалацию террора, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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