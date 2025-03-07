Российский военнослужащий рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боец ВС РФ с позывным Румяный рассказал о пережитом в плену «Азова» Российский военнослужащий с позывным Румяный рассказал о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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