Российский военнослужащий рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боец ВС РФ с позывным Румяный рассказал о пережитом в плену «Азова» Российский военнослужащий с позывным Румяный рассказал о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).