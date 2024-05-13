Туристка повредила руку в Симферопольском районе

На выходных в службу спасения позвонили и сообщили, что в Симферопольском районе недалеко от партизанского аэродрома «Малая площадка» женщина повредила руку, сама идти она не может ей нужна помощь спасателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии