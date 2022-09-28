Депутаты севастопольского парламента законы принимали и бойцов провожали

27 сентября 2022 года будет навечно вписано золотыми буквами в историю Севастополя. Вчера провожали севастопольцев в поход, сопряжённый с военной опасностью и почётной миссией принуждения к миру государства, власть в котором захватили фашисты.
27 сентября 2022 года будет навечно вписано золотыми буквами в историю Севастополя. Вчера провожали севастопольцев в поход, сопряжённый с военной опасностью и почётной миссией принуждения к миру государства, власть в котором захватили фашисты.
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