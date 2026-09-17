«Я показал ваше истинное лицо»: таксист-провокатор Изадилла устроил истерику в Киргизии, куда его выслали из России

Телеканал "78 Депортированный из РФ аксист-провокатор Изадилла заявил, что пытался показать истинное лицо россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кого Михалков готов простить, а кого – нет? Его слова раскололи соцсети
- Россию ведут к британскому сценарию: Главным по мигрантам стал "непотопляемый" лоббист. Кому это выгодно?
- «Это не твоя Россия!»: странный финал в деле мигранта, избившего пожилого петербуржца за безобидную просьбу подвинуться в автобусе
Свежие комментарии
- «Надо же, а регио...
- «Они идейные — и ...
- «Бережливость — э...
Он Из,зада ебло..Какие звуки оно может издавать?
Чурбан депортируемый на родину должен туда уехать в покалеченном виде и всю жизнь просить милостыню.
Сколько можно терпеть этих убогих!!!В аэропорт ему и всему его кишлаку??? Да в теплушку всех с бутылкой воды!!!
Весь кишлак этого морального урода депортировать из страны с дактилоскопированием( навсегда)!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
«Я показал своё истинное лицо» , похож на узбека, их там в Киргизии прорва живёт.