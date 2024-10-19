Украинство, выпуск десятый. Немцы и Украина: от «хлебного мира» до плана «Ост»

В Германии в начале XX века «жёсткий» подход к завоеваниям новых земель продвигали пангерманисты, отстаивавшие концепцию Lebensraum — «жизненного пространства» на Востоке (то есть в России и в Восточной Европе).
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