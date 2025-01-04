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Мода и Шоу-бизнес

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«Разошлись из-за измены»: Мария Погребняк публично обвинила Лерчек в разрыве с бывшем мужем

«Разошлись из-за измены»: Мария Погребняк публично обвинила Лерчек в разрыве с бывшем мужем

Мария Погребняк высказалась о расставании Лерчек с мужем Артемом Чекалиным и обвинила ее в измене. Бывшая жена футболиста уверена, что в разрыве семейной паре виновата именно Валерия, так как она не смогла сохранить верность супругу.

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