"Хороший вайб": как Марк Эйдельштейн и Юра Борисов провели время на "Золотом глобусе"

В Голливуде прошла церемония вручения премии “Золотой глобус”. Россия в этом году ждала это событие с особым волнением, ведь на одну из главных наград был номинирован за роль в фильме “Анора” Шона Бейкера российский актер Юра Борисов.
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