Сломанные куклы безумного людоеда

vagas Karlito Кругом бедных хохлов обложило бандерьё!) Столько лет людям засирали мозги и вот настало время расплаты!)) И опять эти твари бандеровские ,то в заслонах то в бегах,- сохраняют свои паскудные жизни!)) А скакуасы напрыгались и табуном к своему обожаемому степке сопле!)))

ИН Ирина Некрасова Голосовали дружно за отделение от России? " На майдане скакали с озверелыми мордами - "москаляку на гиляку"? Порошенко аплодировали? Над Донбассом измывались годами? Зеленца избирали президентом? Детей науськивали - "режь русню"? За всё в этом мире, свинорылые, надо платить! А за преступления - кровью!