Я не раз рассказывал, на чем стоит знаменитое «упорство» укропской армии. В первой линии воюют необученные люди из теробороны и мобиков.
Сломанные куклы безумного людоеда
Комментарии
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vagas Karlito
Кругом бедных хохлов обложило бандерьё!) Столько лет людям засирали мозги и вот настало время расплаты!)) И опять эти твари бандеровские ,то в заслонах то в бегах,- сохраняют свои паскудные жизни!)) А скакуасы напрыгались и табуном к своему обожаемому степке сопле!)))
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20 час.
ИН
Ирина Некрасова
Голосовали дружно за отделение от России? " На майдане скакали с озверелыми мордами - "москаляку на гиляку"? Порошенко аплодировали? Над Донбассом измывались годами? Зеленца избирали президентом? Детей науськивали - "режь русню"? За всё в этом мире, свинорылые, надо платить! А за преступления - кровью!
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Пипец, бедненькие, слепые котята. На позиции их приводят "проводники", кто им мешает в окопе убить этих "проводников" и сдаться или хотя бы не стрелять в наших солдат. Ещё небыло таких случаев. И сдаются они только тогда когда кончились патроны. Как поётся в песне : *Их не надо жалеть, ведь они ни кого не жалели*.
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19 час.
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