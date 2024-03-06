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Сломанные куклы безумного людоеда

Сломанные куклы безумного людоеда

Я не раз рассказывал, на чем стоит знаменитое «упорство» укропской армии. В первой линии воюют необученные люди из теробороны и мобиков.

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Комментарии
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vagas Karlito
Кругом  бедных хохлов   обложило бандерьё!)  Столько лет людям  засирали мозги и вот настало время расплаты!)) И опять эти твари бандеровские ,то в заслонах то в бегах,-  сохраняют свои паскудные жизни!)) А скакуасы напрыгались  и табуном к своему обожаемому степке сопле!)))
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20 час.
ИН
Ирина Некрасова
Голосовали дружно за отделение от России? &quot; На майдане скакали с озверелыми мордами - &quot;москаляку на гиляку&quot;? Порошенко аплодировали? Над Донбассом измывались годами? Зеленца избирали президентом? Детей науськивали - &quot;режь русню&quot;? За всё в этом мире, свинорылые, надо платить! А за преступления - кровью!
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НЭ
Наталья Эрнст
Пипец, бедненькие, слепые котята. На позиции их приводят &quot;проводники&quot;, кто им мешает в окопе убить этих &quot;проводников&quot; и сдаться или хотя бы не стрелять в наших солдат. Ещё небыло таких случаев. И сдаются они только тогда когда кончились патроны. Как поётся в песне : *Их не надо жалеть, ведь они ни кого не жалели*.
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19 час.

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