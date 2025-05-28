Пушка Д-30 ликвидировала расчет дрона ВСУ в лесу Запорожской области

Алексей Коновалов/ТАСС На ореховском направлении спецоперации, на территории Запорожской области, российские артиллеристы с помощью орудия Д-30 группировки "Днепр" уничтожили украинский расчет БПЛА, спрятавшийся в лесу.
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