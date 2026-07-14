Организацию для защиты от беспилотников создали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области зарегистрирована новая автономная некоммерческая организация (АНО) «Технологии победы Нижегородской области», учрежденная региональным правительством.
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