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ФедералПресс

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Организацию для защиты от беспилотников создали в Нижегородской области

Организацию для защиты от беспилотников создали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области зарегистрирована новая автономная некоммерческая организация (АНО) «Технологии победы Нижегородской области», учрежденная региональным правительством.

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