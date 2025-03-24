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Царьград

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Опубликованы кадры поджога автомобильной парковки во Владивостоке, где сгорели 22 машины

Опубликованы кадры поджога автомобильной парковки во Владивостоке, где сгорели 22 машины

Во Владивостоке на стоянке сгорели 22 автомобиля. Пожар случился не просто так: "помог" неизвестный с коктейлями Молотова.

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