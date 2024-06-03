Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипаж танка Т-80 прошел через минное поле ВСУ с помощью трала КМТ-7

Экипаж танка Т-80 прошел через минное поле ВСУ с помощью трала КМТ-7

Танкисты приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Южной» группировки войск обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа обороны ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления.

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