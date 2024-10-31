AMD официально анонсировала Ryzen 7 9800X3D: цена $479, в играх на 20% быстрее Core Ultra 9 285K AM...

AMD официально анонсировала Ryzen 7 9800X3D: цена $479, в играх на 20% быстрее Core Ultra 9 285KAMD) анонсировала (но не выпустила) Ryzen 7 9800X3D, новейший процессор для настольных ПК в своей линейке, разработанный для удовлетворения потребностей игр и приложений для создания контента.