AMD официально анонсировала Ryzen 7 9800X3D: цена $479, в играх на 20% быстрее Core Ultra 9 285K AM...

AMD официально анонсировала Ryzen 7 9800X3D: цена $479, в играх на 20% быстрее Core Ultra 9 285KAMD) анонсировала (но не выпустила) Ryzen 7 9800X3D, новейший процессор для настольных ПК в своей линейке, разработанный для удовлетворения потребностей игр и приложений для создания контента.
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